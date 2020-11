Wiener Handwerkskunst und edelste Rohstoffe verschmelzen in den Produkten aus dem Hause LESCHANZ zu den allerfeinsten Schokoladekreationen. Unser kleiner Wiener Familienbetrieb vereint Tradition und Qualität und fertigt ausschließlich hochwertige Edelschokoladen der Sonderklasse.

Besuchen Sie uns in unserem Verkaufslokal, dem Wiener Schokolade König in der der Freisingergasse 1 in 1010 Wien.